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Политика

Трамп опубликовал фотографии с отсылкой к выборам 2028 года

Трамп опубликовал фото со своим изображением и надписью «2028»
/Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social несколько своих фотографий с подписью «2028», что прямо отсылает к предстоящей президентской гонке.

На одном из снимков он изображен на фоне флага в кепке с надписью «Трамп 2028» и лозунгом Make America Great Again. Другая картинка, стилизованная под афишу фильма ужасов, показывает главу государства, идущего в полумраке, с предупреждающей надписью «Устроить врагам кошмары». На третьем кадре Трамп бросает вверх кепку с той же надписью, стоит у телевизора, на котором транслируется выступление Джо Байдена, а еще один снимок представляет его на фоне ракеты с подписями «Космический командир» и «Новая эра начинается среди звезд».

До этого на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне Трамп в шутку заявил, что намерен снова баллотироваться на президентских выборах, которые пройдут в 2028 году. Ранее американский лидер уже не исключал попытки избраться на третий срок, утверждая, что существуют пути для такого выдвижения, однако 22-я поправка к Конституции США запрещает занимать пост президента более двух четырехлетних сроков, а для Трампа текущий срок является вторым.

В субботу издание MS Now со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США сообщало, что Трамп начал открыто поддерживать вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса как кандидата в его преемники на выборах главы государства 2028 года.Ранее Трамп прокомментировал возможность избираться на пост вице-президента США в 2028 году.

Ранее Трамп прокомментировал возможность избираться на пост вице-президента США в 2028 году.

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