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Политика

В Литве хотят ограничить продажу недвижимости россиянам и белорусам

В Литве предложили ограничить продажу недвижимости гражданам РФ и Белоруссии
Ints Kalnins/Reuters

МИД Литвы предложил ввести запрет для россиян и белорусов на покупку недвижимости вблизи стратегических объектов и военных полигонов. Об этом сообщает телеканал LRT со ссылкой на дипломатическое ведомство.

Кроме того, предлагается запретить въезд в Литву деятелям культуры, образования и спорта, поддерживающим военный конфликт на Украине. Также ограничение может затронуть представителей организаций, которые ранее работали на утраченных Украиной территориях, а также участвовали в военных действиях или косвенно их поддерживали.

МИД Литвы предложил ввести соответствующие поправки с 1 января 2027 года.

До этого в Литве закрыли все магазины торговой сети Mere Lietuva после того, как ее владелец Сергей Шнайдер был включен в санкционный список Евросоюза. Министерство экономики и инноваций страны разъяснило, что все средства и экономические ресурсы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, подлежат заморозке, а самим этим гражданам запрещено прямое или косвенное использование любых финансовых активов.

Ранее ЕС ввел санкции против четырех российских аэропортов.

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