Европейский союз (ЕС) не хочет восстанавливать диалог с Россией, о чем свидетельствует новый пакет санкций Брюсселя против Москвы. Об этом в соцсети X заявил финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По его мнению, Евросоюз стремится к эскалации, продолжая вводить экономические рестрикции и предоставляя украинской стороне военную помощь в размере €90 млрд.

Политик считает, что подобный подход Евросоюза противоречит его собственным интересам.

23 июля Евросоюз в рамках в 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Ограничения распространяются еще на 41 танкер «теневого флота» РФ и несколько российских нефтеперерабатывающих заводов.

В миссии РФ при ЕС заявили, что новые санкции Евросоюза в отношении России приведут к обострению социально-экономических проблем в странах сообщества.

Ранее российский министр спорта попал под европейские санкции.