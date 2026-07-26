Объявление русских на Украине нетитульной нацией является чушью и бредом собачьим. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, Киев счел возможным объявить Россию врагом, а русских — нетитульной нацией, приняв соответствующее официальное решение.

«Чушь, бред собачий <...> А что это тогда? Ну Бог с ними», — сказал Путин в ходе общения с моряками в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота России.

До этого Путин заявлял, что Украина публично возрождает нацистскую идеологию, а ее режим основан на неонацизме и крайнем национализме.

Президент РФ также отмечал, что страны Запада после 2014 года превратили Украину в антироссийский плацдарм, насаждая ненависть к России и радикальный национализм. Запад, по его словам, поставлял оружие, отправлял советников и готовил украинских военных к войне, намереваясь провести карательную акцию против Донбасса, Крыма и других регионов России.

Ранее Путин заявил, что Украина лишится западных территорий.