Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Путин назвал «бредом собачьим» объявление русских нетитульной нацией на Украине

Путин: объявление русских нетитульной нацией на Украине — чушь и бред собачий
Юрий Кочетков/РИА Новости

Объявление русских на Украине нетитульной нацией является чушью и бредом собачьим. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, Киев счел возможным объявить Россию врагом, а русских — нетитульной нацией, приняв соответствующее официальное решение.

«Чушь, бред собачий <...> А что это тогда? Ну Бог с ними», — сказал Путин в ходе общения с моряками в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота России.

До этого Путин заявлял, что Украина публично возрождает нацистскую идеологию, а ее режим основан на неонацизме и крайнем национализме.

Президент РФ также отмечал, что страны Запада после 2014 года превратили Украину в антироссийский плацдарм, насаждая ненависть к России и радикальный национализм. Запад, по его словам, поставлял оружие, отправлял советников и готовил украинских военных к войне, намереваясь провести карательную акцию против Донбасса, Крыма и других регионов России.

Ранее Путин заявил, что Украина лишится западных территорий.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!