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Политика

В Сирии сообщили, что обсуждение будущего военных баз РФ не завершено

Аш-Шараа: Сирия пока не завершила обсуждение с Россией будущего ее военных баз
Baderkhan Ahmad/AP

Будущее российских военных баз в Сирии еще обсуждается. Об этом заявил сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью катарскому телеканалу Al-Jazeera.

»Сирия пока не завершила обсуждение с РФ будущего российских военных баз в САР», — сказал он.

На территории Сирии остаются два ключевых российских военных объекта: авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Их правовой статус и формат дальнейшего использования продолжают согласовываться переходным правительством Сирии.

Тема дальнейшего присутствия российских войск активно обсуждалась в ходе личного визита сирийского лидера в Москву и его переговоров с президентом Владимиром Путиным.

В июне заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко заявлял, что российский военный контингент продолжает находиться в Сирии, так как его присутствие было согласовано с предыдущим руководством страны, а нынешние власти официально не отменяли это решение.

Ранее в МИД РФ раскрыли детали развития сотрудничества с Сирией.

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