В МИД РФ раскрыли детали развития сотрудничества с Сирией

Российско-сирийское сотрудничество развивается активно, продолжаются усилия по расширению взаимодействия между странами. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Работа, направленная на расширение многопрофильного взаимодействия между нашими странами, продолжается. В эти усилия вовлечены как государственные ведомства, так и предпринимательские круги России и Сирии», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, в рамках контактов Москва также обсуждает с сирийскими партнерами военное присутствия России в Сирии, в том числе, в контексте «возможного переформатирования персонала российских военных объектов». Но этот вопрос относится к компетенции Минобороны РФ, добавила она.

Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко ранее сообщил, что российский военный контингент продолжает находиться в Сирии на законных основаниях – его присутствие было согласовано с предыдущим руководством страны, а нынешние власти официально не отменяли это решение.

В начале этого года президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы участвовать в восстановлении Сирии. Российский лидер отметил, что РФ внимательно следит за усилиями временного сирийского руководства по сохранению территориальной целостности государства. Путин также добавил, что Россия последовательно поддерживает единство и суверенитет Сирии.

Ранее Россия и Сирия обсудили тему российских военных баз в республике.