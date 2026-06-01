Замглавы МИД прокомментировал нахождение российских военных в Сирии

Российский военный контингент продолжает находиться в Сирии на законных основаниях – его присутствие было согласовано с предыдущим руководством страны, а нынешние власти официально не отменяли это решение. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко, пишет РИА Новости.

«Новые власти это приглашение не отзывали. Более того, подчеркивали заинтересованность в дальнейшем пребывании российских военнослужащих», — сказал дипломат, выступая на VI международном экспертном форуме «Россия - Ближний Восток».

В начале этого года президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы участвовать в восстановлении Сирии. Российский лидер отметил, что РФ внимательно следит за усилиями временного сирийского руководства по сохранению территориальной целостности государства. Путин также добавил, что Россия последовательно поддерживает единство и суверенитет Сирии.

Ранее Россия и Сирия обсудили тему российских военных баз в республике.

 
