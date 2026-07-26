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Политика

Путин обвинил Киев в возрождении нацизма

Путин: идеология Киева строится на национализме и неонацизме
Юрий Кочетков/РИА Новости

Сейчас Украина публично возрождает нацистскую идеологию, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с военными моряками в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это реальный режим, основанный на идеологии неонацизма и крайнего национализма», — сказал президент.

Путин отметил, что именно с такой страной сегодня борется Россия. Он рассказал, что в 2022 году прочитал в сводке о случае, когда украинский военный расправился с мирным жителем. Это, по его словам, и есть проявление крайнего национализма, который лежит в основе неонацизма и является «питательной средой Киева».

До этого президент РФ заявлял, что страны Запада после 2014 года превратили Украину в антироссийский плацдарм, в республике насаждалась «ненависть и радикальный национализм», разжигалась вражда ко всему русскому.

Западные элиты поставляли оружие Киеву, отправляли своих наемников и советников, готовили украинских военных к войне, чтобы устроить карательную акцию на Юго-Востоке. По словам Путина, в качестве целей были намечены как Донбасс, так и Крым, а также другие регионы России.

Ранее Путин спрогнозировал итог СВО.

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