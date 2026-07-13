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Политика

Эксперт оценила возможность распространения на Арктику правового режима Антарктики

Стрельникова: распространение на Арктику правового режима Антарктики невозможно 
murattellioglu/Shutterstock/FOTODOM

Распространение на Арктику правового режима, аналогичного правовому режиму Антарктики, невозможно. Об этом ТАСС заявила директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, посол доброй воли Северного форума Ирина Стрельникова.

Она подчеркнула, что никакой отдельной конвенции по урегулированию правового статуса Арктики по аналогии с Антарктикой нет и никогда не будет. Смешивание двух разных правовых статусов невозможно.

Она отметила, что с 2008 года неарктические страны стали проявлять активный интерес к региону и заявлять, что Арктика должна рассматриваться как глобальное общественное достояние человечества по аналогии с Антарктикой. Поэтому арктические государства заинтересованы в защите своих суверенных прав и сохранении сложившегося порядка регионального управления.

Стрельникова разъяснила, что ни одно арктическое государство не поддерживает новый территориальный раздел региона. При этом в Арктике усиливается военное присутствие и развивается соответствующая инфраструктура, а также наблюдается политическая поляризация.

Международный договор об Антарктике был заключен 1 декабря 1959 года. Его главной целью является использование Антарктики в интересах всего человечества. В соответствии с ним предусматривается свобода научных исследований, поощряется международное сотрудничество, в регионе запрещаются любые ядерные взрывы и захоронения радиоактивных материалов.

Правовой статус и границы Арктики определяются нормами международного права, соглашениями между странами и внутренними законами.

23 июня Стрельникова заявила, что для эффективного развития Трансарктического транспортного коридора России требуется разработка отдельного профильного закона.

Ранее Путин подчеркнул стратегическое значение Арктики для экономики и суверенитета России.

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