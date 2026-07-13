Эксперт оценила возможность распространения на Арктику правового режима Антарктики

Распространение на Арктику правового режима, аналогичного правовому режиму Антарктики, невозможно. Об этом ТАСС заявила директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, посол доброй воли Северного форума Ирина Стрельникова.

Она подчеркнула, что никакой отдельной конвенции по урегулированию правового статуса Арктики по аналогии с Антарктикой нет и никогда не будет. Смешивание двух разных правовых статусов невозможно.

Она отметила, что с 2008 года неарктические страны стали проявлять активный интерес к региону и заявлять, что Арктика должна рассматриваться как глобальное общественное достояние человечества по аналогии с Антарктикой. Поэтому арктические государства заинтересованы в защите своих суверенных прав и сохранении сложившегося порядка регионального управления.

Стрельникова разъяснила, что ни одно арктическое государство не поддерживает новый территориальный раздел региона. При этом в Арктике усиливается военное присутствие и развивается соответствующая инфраструктура, а также наблюдается политическая поляризация.

Международный договор об Антарктике был заключен 1 декабря 1959 года. Его главной целью является использование Антарктики в интересах всего человечества. В соответствии с ним предусматривается свобода научных исследований, поощряется международное сотрудничество, в регионе запрещаются любые ядерные взрывы и захоронения радиоактивных материалов.

Правовой статус и границы Арктики определяются нормами международного права, соглашениями между странами и внутренними законами.

23 июня Стрельникова заявила, что для эффективного развития Трансарктического транспортного коридора России требуется разработка отдельного профильного закона.

Ранее Путин подчеркнул стратегическое значение Арктики для экономики и суверенитета России.