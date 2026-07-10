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Политика

Украина выступила с «немедленным» призывом к Совбезу ООН

Украина потребовала Совбез ООН немедленно принять резолюцию о прекращении огня
Eduardo Munoz/Reuters

Совет Безопасности ООН должен немедленно вынести на рассмотрение резолюции о прекращении огня на Украине. Об этом заявил заместитель постоянного представителя республики при ООН Владимир Павличенко, сообщает «Укринформ».

«Поэтому мы снова призываем членов Совбеза немедленно внести проект резолюции по немедленному и безусловному прекращению огня», - сказал Павличенко.

По его словам, этот шаг ««четко продемонстрирует поддержку восстановления всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира». Дипломат также призвал союзников на Западе продолжать поддержку Украины.

Павличенко считает, что это не эскалация, а «единственная действенная стратегия» на пути к миру.

До этого постпред Украины в ООН Андрей Мельник сообщил, что республика готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Он заявил, что «протянутая рука Киева повисла в воздухе» и терпение страны «не безгранично». Если Совбез ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, утверждает Мельник.

Ранее в России назвали главные задачи в зоне СВО.

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