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Политика

Российский дипломат заявил о дискредитации православной церкви в Эстонии

Дипломат Абилов: дискредитация Эстонской православной церкви стала агрессивной
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Дискредитация Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) со стороны властей страны стала более агрессивной. Об этом РИА Новости заявил временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.

По словам дипломата, дискредитация церкви происходит, несмотря на заверения священнослужителей о том, что деятельность Церкви не направлена против государственности Эстонии. Абилов отметил, что полное соответствие новым требованиям эстонских властей недостижимо для ЭПХЦ в силу канонических связей с Русской православной церковью (РПЦ).

В апреле патриарх всея Руси Кирилл заявил, что в Эстонии на фоне давления государства существует угроза ликвидации присутствия Русской православной церкви. При этом он напомнил, что даже во времена Советского Союза положение Эстонской православной церкви было более привилегированным, чем у РПЦ на территории РСФСР.

Летом 2025 года парламент Эстонии принял закон, обязывающий ЭПХЦ разорвать связи с Московским патриархатом. Он также запрещает экономические связи с зарубежными структурами, которые представляют «угрозу Эстонии».

В июле 2026 года эстонская телерадиокомпания ERR сообщала, что МВД потребовало от религиозных объединений за шесть месяцев (до 28 декабря) привести деятельность в соответствие с новыми требованиями.

Ранее Зеленский ввел санкции против представителей РПЦ.

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