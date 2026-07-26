Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Новый премьер Британии заявил о готовности бросить вызов Трампу

Премьер Британии заявил о готовности критиковать Трампа ради интересов страны
Temilade Adelaja/Reuters

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем в интервью телеканалу «Би-би-си» заявил о готовности публично критиковать президента США Дональда Трампа, если это будет необходимо для защиты национальных интересов его страны.

Бернем сообщил, что его первый контакт с американским лидером прошел успешно, и что Трамп показался ему «очень приветливым». Однако на вопрос журналиста, доверяет ли он президенту США, премьер-министр не дал прямого ответа, лишь отметив, что «мир меняется» и необходимо «называть вещи своими именами по мере развития событий». На вопрос о том, будет ли он критиковать Трампа, Бернем ответил положительно.

«Конечно... Все лидеры вынуждены делать это. В первую очередь нужно защищать свои национальные интересы», — сказал глава британского правительства.

В свою очередь министр обороны Британии Уэс Стритинг намерен прикладывать усилия для восстановления отношений между Лондоном и президентом США, которые ухудшились при предыдущем премьере Кире Стармере. По данным газеты The Telegraph, в рамках попыток по улучшению отношений Стритинг обещает модернизировать британские вооруженные силы. Кроме того, как указывает издание, он стремится к «совместной работе» по повторному открытию Ормузского пролива. Также министр предложил провести в Лондоне конференцию по вопросу формирования международной коалиции для защиты судоходства в этом регионе.

Ранее новый премьер Британии Бернем пообещал давить на Россию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!