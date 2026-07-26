Новый премьер Британии заявил о готовности бросить вызов Трампу

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем в интервью телеканалу «Би-би-си» заявил о готовности публично критиковать президента США Дональда Трампа, если это будет необходимо для защиты национальных интересов его страны.

Бернем сообщил, что его первый контакт с американским лидером прошел успешно, и что Трамп показался ему «очень приветливым». Однако на вопрос журналиста, доверяет ли он президенту США, премьер-министр не дал прямого ответа, лишь отметив, что «мир меняется» и необходимо «называть вещи своими именами по мере развития событий». На вопрос о том, будет ли он критиковать Трампа, Бернем ответил положительно.

«Конечно... Все лидеры вынуждены делать это. В первую очередь нужно защищать свои национальные интересы», — сказал глава британского правительства.

В свою очередь министр обороны Британии Уэс Стритинг намерен прикладывать усилия для восстановления отношений между Лондоном и президентом США, которые ухудшились при предыдущем премьере Кире Стармере. По данным газеты The Telegraph, в рамках попыток по улучшению отношений Стритинг обещает модернизировать британские вооруженные силы. Кроме того, как указывает издание, он стремится к «совместной работе» по повторному открытию Ормузского пролива. Также министр предложил провести в Лондоне конференцию по вопросу формирования международной коалиции для защиты судоходства в этом регионе.

Ранее новый премьер Британии Бернем пообещал давить на Россию.