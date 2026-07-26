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Политика

Песков рассказал, на каком языке Путин общался с Орбаном

Песков: Путин и Орбан никогда не говорили друг с другом по-русски
Владимир Гердо/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан никогда не проводили переговоры на русском языке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с «Российской газетой».

Он подчеркнул, что все переговоры между Путиным и Орбаном проходили с участием переводчиков. На русском языке лидеры никогда не общались.

Поводом для комментария стало недавнее выступление Орбана, в котором он, рассуждая о политической ситуации в Венгрии, произнес по-русски название романа Николая Чернышевского «Что делать?».

Комментируя этот эпизод, Песков предположил, что Орбан лишь процитировал название известного произведения. По словам представителя Кремля, бывший венгерский премьер является образованным человеком.

До этого Песков отмечал, что Орбан всегда был большим прагматиком, он не был другом Российской Федерации, но был другом венгерского народа. Представитель Кремля подчеркнул, что экс-премьер всегда делал то, что выгодно венграм, а зачастую эта выгода совпадала с выгодой России.

Ранее в России рассказали, при каких условиях сохранятся отношения с Венгрией.

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