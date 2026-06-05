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Политика

Песков назвал Орбана большим прагматиком

Песков: Орбан всегда был большим прагматиком, его действия были выгодны венграм
Bernadett Szabo/Reuters

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда был большим прагматиком, он не был другом Российской Федерации, но был другом венгерского народа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

Представитель Кремля подчеркнул, что экс-премьер всегда делал то, что выгодно венграм, а зачастую эта выгода совпадала с выгодой России.

По словам Пескова, когда что-то становится взаимовыгодным в межгосударственных делах, это и есть партнерство между двумя странами.

В мае швейцарская газета Die Weltwoche писала, что попытки стран Европейского союза избавиться от влияния Орбана обернулись провалом. Новый глава венгерского правительства также отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя, потому ЕС в нем разочарован, говорится в материале.

До этого новый венгерский премьер Петер Мадьяр заявлял, что Венгрия, как и любая другая страна ЕС, обладает суверенитетом в вопросе закупки энергоресурсов. Он подчеркнул, что венгры вправе сами решать, с какой страной они будут сотрудничать по разным вопросам, в том числе дал понять, что Будапешт продолжит закупать российские нефть и газ.

Ранее историк рассказала о курсе Венгрии после ухода Орбана.

 
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