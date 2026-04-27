В России рассказали, при каких условиях сохранятся отношения с Венгрией

Венгрия будет иметь основу для выстраивания сбалансированных отношений с РФ, если сохранит линию нынешнего премьер-министра республики Виктора Орбана в энергетике и не начнет поставлять оружие на Украину. Об этом в ходе интервью информационной службе «Вести» заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Венгрия, если будет воздерживаться по-прежнему от поставок вооружений [на Украину], не будет финансировать киевский режим, то в принципе, конечно, какая-то основа для выстраивания сбалансированных отношений сохраняется. Будем исходить из этого», — отметил дипломат.

По его словам, «черно-белый взгляд» на двусторонние отношения Москвы и Будапешта не отражает их существа. Российско-венгерские отношения состоят из нескольких элементов, и один из них — тот факт, что республика является членом НАТО и Европейского союза (ЕС).

В результате парламентских выборов, прошедших 12 апреля в Венгрии, Орбан с партией «Фидес» потерпели поражение. Победу одержала оппозиционная партия «Тиса», лидером которой является Петер Мадьяр. Ожидается, что он официально вступит в должность премьер-министра республики 9 мая.

Ранее в РФ заявили о готовности к диалогу с будущим правительством Венгрии.

 
