Орбан внезапно заговорил по-русски

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о сложившейся в республике ситуации, процитировал по-русски название романа Николая Чернышевского «Что делать?». Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад с ежегодной речью, политик задался вопросом, что нужно предпринять, чтобы «венгры, могли чувствовать себя дома».

«Или: что делать?» — добавил Орбан по-русски.

По его словам, после смены власти в стране, в Венгрии сложилась ситуация, когда жизнь в стране определяют из Брюсселя, Калифорнии или Польши. Орбан добавил, что большинство избирателей победившей на выборах партии «Тисы» еще пребывают в состоянии экономической эйфории, полагая, что будет еще лучше, чем есть сейчас. При этом они будут меньше работать и получать больше денег, добавил он.

«Они думают, что фильм документальный, но это фэнтези», — резюмировал Орбан.

В результате парламентских выборов, прошедших 12 апреля в Венгрии, Орбан с партией «Фидес» потерпели поражение. Победу одержала оппозиционная партия «Тиса», лидером которой является Петер Мадьяр.

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