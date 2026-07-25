Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Орбан внезапно заговорил по-русски

Орбан по-русски процитировал Чернышевского при оценке ситуации в Венгрии
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о сложившейся в республике ситуации, процитировал по-русски название романа Николая Чернышевского «Что делать?». Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад с ежегодной речью, политик задался вопросом, что нужно предпринять, чтобы «венгры, могли чувствовать себя дома».

«Или: что делать?» — добавил Орбан по-русски.

По его словам, после смены власти в стране, в Венгрии сложилась ситуация, когда жизнь в стране определяют из Брюсселя, Калифорнии или Польши. Орбан добавил, что большинство избирателей победившей на выборах партии «Тисы» еще пребывают в состоянии экономической эйфории, полагая, что будет еще лучше, чем есть сейчас. При этом они будут меньше работать и получать больше денег, добавил он.

«Они думают, что фильм документальный, но это фэнтези», — резюмировал Орбан.

В результате парламентских выборов, прошедших 12 апреля в Венгрии, Орбан с партией «Фидес» потерпели поражение. Победу одержала оппозиционная партия «Тиса», лидером которой является Петер Мадьяр.

Ранее в России рассказали, при каких условиях сохранятся отношения с Венгрией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!