Депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер высказался за возобновление отношений с Россией. Свое заявление он опубликовал в соцсети Х.

«Нормальные отношения с Россией — это не измена, а интересы Германии», — написал он.

Фронмайер обвинил власти ФРГ в демагогии. Он заявил, что пока другие страны «давно планируют время после конфликта, в Германии все еще спорят, можно ли вообще говорить».

Британская газета The Times писала, что в Германии изменилось отношение к возможным переговорам с Россией. Бывшие немецкие политики провели закрытые встречи с представителями Москвы, а власти начали обсуждать формат будущего диалога. Однако первые контакты не принесли заметных результатов и вызвали разногласия внутри ЕС.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил проведение встречи представителей России и Германии в Баку. Азербайджанский лидер добавил, что не был в курсе и узнал об этом из британской газеты.

Ранее Германия нашла поставщика газа вместо России.