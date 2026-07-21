Германия нашла поставщика газа вместо России

Германия хочет договориться с Азербайджаном об увеличении поставок энергоносителей. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, трансляция велась на немецком телеканале Phoenix.

«С тех пор как 4,5 года назад мы прекратили поставки газа из России, мы, разумеется, ищем новые источники снабжения, и здесь Азербайджан играет важную роль», — сообщил Мерц.

По его словам, на встрече с Алиевым они обсудили возможности для еще более масштабных закупок газа из Азербайджана. По словам немецкого канцлера, это является предметом совместного соглашения двух стран и станет темой дальнейших переговоров с республикой.

21 июля Алиев и Мерц во время встречи в Берлине подписали совместную декларацию о стратегической повестке двустороннего партнерства. Кроме того, лидеры двух государств поставили свои подписи в декларацию о создании Германо-азербайджанского экономического совета.

До этого Мерц признал, что отказ от поставок российского газа привел Германию к затяжному энергетическому кризису. Канцлер также отметил, что у Германии возникла «сложная ситуация» с США, так как Вашингтон больше не оказывает НАТО поддержку в том объеме, как это было многие десятилетия. Мерц отметил, что в начале работы на посту канцлера он исходил из «других предпосылок», однако затянувшиеся проблемы поменяли ситуацию.

Ранее в ФРГ заявили, что антироссийские санкции ударили по Германии.