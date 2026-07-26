В СМИ узнали о статусе сделки Омана и Ирана по открытию Ормузского пролива

Axios: Оман и Ираны близки к согласованию плана по открытию Ормузского пролива

Оман и Иран близки к заключению соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе до конца выходных. Об этом сообщает агентство Axios со ссылкой на свой источник, знакомый с ходом переговоров.

В свою очередь только президенту США Дональду Трампу остается решить, принимать предложенное соглашение или нет, следует из публикации издания.

До этого Оман выступал против введения пошлин за проход через Ормузский пролив. При этом в султанате допустили, что компаниям могут предоставлять добровольные услуги в сфере безопасности на воде.

Вечером 14 июля президент США сообщил, что Ормузский пролив в настоящее время открыт для всех морских судов, кроме иранских. По словам главы Белого дома, любое судно, направляющееся в Иран, столкнется с американской блокадой.

Ранее КСИР пригрозил остановкой экспорта топлива с Ближнего Востока.