Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В СМИ узнали о статусе сделки Омана и Ирана по открытию Ормузского пролива

Axios: Оман и Ираны близки к согласованию плана по открытию Ормузского пролива
Stringer/Reuters

Оман и Иран близки к заключению соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе до конца выходных. Об этом сообщает агентство Axios со ссылкой на свой источник, знакомый с ходом переговоров.

В свою очередь только президенту США Дональду Трампу остается решить, принимать предложенное соглашение или нет, следует из публикации издания.

До этого Оман выступал против введения пошлин за проход через Ормузский пролив. При этом в султанате допустили, что компаниям могут предоставлять добровольные услуги в сфере безопасности на воде.

Вечером 14 июля президент США сообщил, что Ормузский пролив в настоящее время открыт для всех морских судов, кроме иранских. По словам главы Белого дома, любое судно, направляющееся в Иран, столкнется с американской блокадой.

Ранее КСИР пригрозил остановкой экспорта топлива с Ближнего Востока.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Они отказываются от ИИ и смартфонов — и платят за это деньги. Во что превратился протест против технологий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!