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Политика

Временного поверенного Украины вызвали в МИД Ирана

МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины после атаки на судно
Shutterstock

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного Украины в Тегеране в связи с ударом по судну республики в Каспийском море. Об этом сообщил телеканал Press TV.

«Иран подчеркнул, что будет твердо защищать свою национальную безопасность и интересы и решительно ответит на любую агрессию против жизни и имущества своих граждан», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее в МИД Ирана заявили, что республика «решительно осуждает» удар Украины по торговому судну в Каспийском море. В ведомстве сообщили, что утренняя атака, в результате которой судно взорвалось, один моряк не выжил, а еще один человек был ранен, нарушает устав ООН и представляет собой акт агрессии, который может эскалировать ситуацию.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США предупредила Украину о недопустимости атак на суда в Черном море, не связанные с Россией. По данным издания, реакция Белого дома последовала после обращения главы Chevron Майка Уирта, с которым у американского лидера хорошие личные отношения, из-за ударов по танкерам и терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске.

Ранее в Черном море атаковали сухогруз с углем из российского порта.

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