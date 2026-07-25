Токаев сделал Путину символичный подарок

Токаев подарил Путину картину с казахским ученым Валихановым и Достоевским

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал российскому коллеге Владимиру Путину в Омске символичный подарок. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба лидера республики.

Она опубликовала изображение картины, на которой за столом вместе сидят казахский ученый и географ Чокан Валиханов и писатель Федор Достоевский.

25 июля президент РФ прибыл с рабочей поездкой в Омск. Там он вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым поучастсовали в XXII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

В прошлом декабре президент Александр Лукашенко привез в подарок российскому коллеге обещанный подарок. Белорусский политик ждал приезда в Санкт-Петербург, чтобы подарить Путину к прошедшему дню рождения картину с пейзажами Валаама. Специально для лидера РФ полотно написал художник Маслеников.

Ранее Токаев описал отношения с Россией поговоркой.