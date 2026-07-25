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Политика

На Украине усомнились в официальных данных о числе погибших при ударе по выставке БПЛА

Журналистка Кириенко: на выставке БПЛА было больше жертв, чем говорят
Gleb Garanich/Reuters

Украинская журналистка Юлия Кириенко заявила в своем Telegram-канале, что официальные данные о погибших и раненых при ударе по выставке дронов на полигоне под Киевом серьезно занижены.

По ее словам, 10 — это лишь число найденных тел.

«Когда прилетает ракета (а их было две-три) на открытую местность, кого-то просто разрывает на молекулы. Поэтому на месте работают собаки, чтобы найти хоть какую-то частичку», — написала Кириенко.

Кроме того, на выставке было более 300 человек, значит, пострадавших сотни, отметила журналистка.

До этого на Украине задержали главного организатора военной выставки, которую накануне атаковали ВС РФ. По данным украинской прокуратуры, мероприятие проходило без согласования с военными и властями. Как уточняют СМИ, задержанный — глава ассоциации производителей беспилотников «Армада». До начала СВО он занимался «дворовым футболом и общественными советами», а за время вооруженного конфликта стал владельцем «полдюжины компаний в самой закрытой и денежной отрасли страны».

Ранее Зеленский прокомментировал удар по выставке БПЛА в Киевской области.

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