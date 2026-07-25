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Политика

И.о. президента Болгарии Йотова поборется на выборах за пост президента

И. о. президента Болгарии пообещала выдвинуть свою кандидатуру на выборах осенью
Alex Brandon/AP

Исполняющая обязанности президента Болгарии Илияна Йотова заявила о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах, которые запланированы на осень текущего года. Слова политика приводит Болгарское национальное телевидение.

«Да, я буду выдвигаться. Моя кандидатура будет представлена инициативным комитетом», — сообщила Йотова в интервью.

В январе этого года Йотова стала первой женщиной на посту главы государства, вступив в должность после ухода Румена Радева, который оставил пост ради участия в парламентских выборах и сейчас возглавляет правительство. С 2017 года Йотова занимала пост вице‑президента в паре с Радевым.

На вопрос о том, имеет ли для нее значение поддержка Радева, она ответила, что решение о поддержке принадлежит ему.

Точная дата выборов пока не определена, но их планируют провести этой осенью. Срок полномочий Йотовой истекает в январе 2027 года.

Ранее Болгарии указали на двуличие после выхода из «коалиции желающих» по Украине.

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