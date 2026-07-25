Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Путин раскрыл, в какой сфере безграничен потенциал сотрудничества России и Казахстана

Путин: потенциал сотрудничества РФ и Казахстана в транспорте безграничен
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин считает безграничным потенциал сотрудничества России и Казахстана в сфере транспорта и логистики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В нынешнем году форум регионов посвящен крайне актуальной теме: взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы. Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен», — сказал глава российского государства.

Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретились в Омске, пожали друг другу руки, кратко побеседовали, а также приняли участие в церемонии фотографирования.

Ожидается, что президенты примут участие в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Также главы государств проведут отдельную двустороннюю встречу, где обсудят актуальные темы взаимодействия Москвы и Астаны.

В последний раз Путин и Токаев встречались в конце мая, когда российский лидер посетил Казахстан с рабочим визитом.

Ранее в Кремле сообщили, что госвизит Путина в Казахстан и на саммит ЕАЭС был положительным.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!