Путин раскрыл, в какой сфере безграничен потенциал сотрудничества России и Казахстана

Путин: потенциал сотрудничества РФ и Казахстана в транспорте безграничен

Президент России Владимир Путин считает безграничным потенциал сотрудничества России и Казахстана в сфере транспорта и логистики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В нынешнем году форум регионов посвящен крайне актуальной теме: взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы. Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен», — сказал глава российского государства.

Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретились в Омске, пожали друг другу руки, кратко побеседовали, а также приняли участие в церемонии фотографирования.

Ожидается, что президенты примут участие в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Также главы государств проведут отдельную двустороннюю встречу, где обсудят актуальные темы взаимодействия Москвы и Астаны.

В последний раз Путин и Токаев встречались в конце мая, когда российский лидер посетил Казахстан с рабочим визитом.

Ранее в Кремле сообщили, что госвизит Путина в Казахстан и на саммит ЕАЭС был положительным.