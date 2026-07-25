Из Оренбурга запустят прямой авиарейс до Алма-Аты

Путин анонсировал запуск прямого авиарейса между Оренбургом и Алма-Атой

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что между Оренбургом и Алма-Атой планируют запустить прямые авиарейсы. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передает Кремль.

«На очереди — открытие рейсов в Алма-Ату из Оренбурга, где совсем недавно завершилось строительство нового международного терминала», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что между двумя странами налажены авиаперевозки, частота рейсов и их география растет.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. До мероприятия лидеры встретились отдельно, чтобы обсудить актуальные вопросы взаимодействия РФ и Казахстана.

Форум проходит в Омске. Его тема — «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества».

Ранее Путин напомнил Токаеву, как в омском госпитале спасли ногу его отцу.