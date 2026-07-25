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Политика

Путин заявил о внедрении в ЕАЭС ИИ для улучшения транспортной логистики

Путин: в ЕАЭС могут задействовать ИИ для выстраивания транспортных цепочек
Алексей Дружинин/РИА Новости

В Евразийском экономическом союзе планируется внедрение технологий искусственного интеллекта для оптимизации транспортных цепочек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Казахстаном, пишет ТАСС.

По словам Путина, в настоящее время разрабатываются новые инициативы для создания Евразийского цифрового транспортного коридора. Это включает использование искусственного интеллекта для улучшения логистики и безбумажного контроля за движением грузов.

В рамках пленарного заседания форума президенты России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, обсудили важные аспекты двустороннего сотрудничества.

В своем приветственном обращении Путин отметил рост торговли и увеличение инвестиционных потоков между двумя странами, выразив уверенность в значительных возможностях для дальнейшего расширения взаимовыгодного партнерства.

Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что отношения между Россией и Казахстаном достигли рекордного уровня.

Ранее Путин призвал создать в России суверенную технологию ИИ.

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