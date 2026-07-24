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Политика

Лавров высказался о реализации договоренностей между РФ и США в Анкоридже

Лавров: договоренности Анкориджа могли бы остановить конфликт на Украине
Kevin Lamarque/Reuters

Реализация договоренностей России и США после встречи в Анкоридже позволила бы остановить конфликт на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после заседания Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Чолпон-Ате, его цитирует «Интерфакс».

»... исходя из того, <...>, что предложили американцы, это позволит остановить боевые действия и сесть за стол переговоров для урегулирования…, там множество деталей, которые относятся к политической стороне вопроса», — отметил министр.

По словам Лаврова, если Вашингтон разделяет оценки европейских лидеров и Украины, которые «похоронили анкориджские договоренности», то Россия добьется своих целей при всех обстоятельствах.

До этого Лавров заявил, что результатом встречи РФ и США в Анкоридже были согласованные и компромиссные позиции. Он отметил, что США заверяли, что президент Украины Владимир Зеленский сделает нужные шаги для урегулирования. Лавров добавил, что у американской стороны не получилось это выполнить.

Ранее Лавров рассказал об отношении РФ к договоренностям в Анкоридже.

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