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Политика

Полпред Путина прокомментировал атаки ВСУ на Тюменскую область и Урал

Артем Жога заявил, что ВСУ не удастся запугать уральцев и сибиряков
Телеграм-канал «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ»

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, комментируя атаки украинских беспилотников на Тюменскую область и Урал, заявил, что украинской армии не удастся запугать уральцев и сибиряков. Его цитирует пресс-служба правительства Тюменской области.

«Как показывает история, еще никому не удавалось запугать уральцев и сибиряков», — заявил Жога.

Он подчеркнул, что падение украинского БПЛА на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) — это «атака, которая носит пропагандистский характер», так как именно сегодня город Тюмень празднует 440 летний юбилей.

Жога попросил жителей сохранять спокойствие и заверил, что ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности.

25 июля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что на территории Тюменского НПЗ произошел пожар из-за падения украинского беспилотника.

До этого пожар также возник в Екатеринбурге после падения обломков сбитых украинских дронов.

Ранее в Екатеринбурге эвакуировали сотрудников логистического пункта Wildberries.

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