В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников Wildberries

На логистическом объекте компании в Екатеринбурге провели заблаговременную плановую эвакуацию. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) в мессенджере «Макс».

Работу логистического объекта временно приостановили. В ближайшее время, пообещали в компании, работу объекта восстановят в штатном режиме.

В пресс-службе также уточнили, что логистический комплекс не пострадал. Причина эвакуации не сообщается.

В ночь на 24 июля пресс-служба RWB сообщила, что сортировочный центр маркетплейса в Симферополе был эвакуирован в целях обеспечения безопасности. Позднее также была приостановлена работа логистических комплексов в Санкт-Петербурге.

До этого эвакуировали сотрудников логистического пункта Wildberries в Краснодаре.

Ранее в ЦБ оценили последствия для экономики из-за атак ВСУ на логистические пункты WB.