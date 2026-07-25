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Армия

Упавшие фрагменты беспилотников спровоцировали пожар в Екатеринбурге

Паслер: на стоянке в Екатеринбурге произошел пожар из-за упавших обломков БПЛА
Виталий Аньков/РИА Новости

Пожар произошел в Екатеринбурге в результате падения обломков сбитых украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Он рассказал, что возгорание зафиксировали на стоянке в Чкаловском районе. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, при этом инфраструктурные объекты не пострадали.

«Люди были эвакуированы, пострадавших нет», — подчеркнул глава региона.

По словам Паслера, сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Огнеборцы уже локализовали возгорание, предотвратив дальнейшее распространение пламени.

«Идет ликвидация последствий», — добавил губернатор.

Он предупредил, что в Свердловской области продолжает действовать угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На этом фоне Паслер призвал граждан быть бдительными.

Министерство обороны РФ утром 25 июля заявило, что ночью над территорией страны сбили 328 украинских дронов самолетного типа. Часть целей ликвидировали над акваторией Черного моря, в Крыму, Краснодарском крае, столичном регионе, Чувашии, Калмыкии, Марий Эл и Башкирии. Остальные беспилотники были уничтожены в Ростовской, Самарской, Волгоградской, Липецкой, Брянской, Кировской, Орловской, Рязанской, Воронежской, Ульяновской, Нижегородской, Белгородской, Саратовской, Тульской и Курской областях.

Ранее в Ростовской области пять человек пострадали во время украинской атаки с применением БПЛА и ракет.

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