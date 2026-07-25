Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» служил геополитическим интересам третьих стран, стремившихся изолировать Германию от России. Об этом ТАСС заявил депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре.

Он назвал отказ от поставок российского газа и переход на более дорогой американский сланцевый газ «исторической ошибкой», которая наносит ущерб экономике Германии и благосостоянию граждан. Котре считает, Берлин должен пересмотреть текущий курс и вернуться к прагматичной модели, ориентированной на собственные национальные интересы.

До этого Генеральная прокуратура Германии предъявила гражданину Украины Сергею Кузнецову обвинения в военном преступлении, атаке на гражданскую энергетическую инфраструктуру, а также в осуществлении взрыва и разрушении строительных объектов. По данным следствия, он был руководителем диверсионной группы.

Немецкий журнал Stern ранее сообщил, что на момент совершения преступления Кузнецов входил в состав Вооруженных сил Украины и работал на Службу безопасности Украины.

Ранее в Германии призвали остановить помощь Украине из-за подрыва «Северных потоков».