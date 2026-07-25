Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В Германии высказались про выгоду от подрыва «Северных потоков»

Депутат Котре: подрыв «Северных потоков» был выгоден третьим странам
Swedish Coast Guard/AP

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» служил геополитическим интересам третьих стран, стремившихся изолировать Германию от России. Об этом ТАСС заявил депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре.

Он назвал отказ от поставок российского газа и переход на более дорогой американский сланцевый газ «исторической ошибкой», которая наносит ущерб экономике Германии и благосостоянию граждан. Котре считает, Берлин должен пересмотреть текущий курс и вернуться к прагматичной модели, ориентированной на собственные национальные интересы.

До этого Генеральная прокуратура Германии предъявила гражданину Украины Сергею Кузнецову обвинения в военном преступлении, атаке на гражданскую энергетическую инфраструктуру, а также в осуществлении взрыва и разрушении строительных объектов. По данным следствия, он был руководителем диверсионной группы.

Немецкий журнал Stern ранее сообщил, что на момент совершения преступления Кузнецов входил в состав Вооруженных сил Украины и работал на Службу безопасности Украины.

Ранее в Германии призвали остановить помощь Украине из-за подрыва «Северных потоков».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 25 июля. Cтабилизация ситуации с бензином, планы по наземной операции в Иране и неудачное признание Зеленского
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!