Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Константинов прокомментировал заявление Каллас о России

Константинов назвал слова Каллас о российской угрозе глупыми
Global Look Press

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал глупым заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о якобы «российской угрозе». Об этом он заявил РИА Новости.

«Это Каллас представляет угрозу не только для окружающих, но и для себя самой. Ее глупые и ничем не обоснованные заявления демонстрируют историческую безграмотность, являются манипуляцией общественным сознанием», — сказал он.

По словам Константинов, внешняя политика России прежде всего нацелена на защиту национальных интересов и безопасности своих границ.

Несколько дней назад Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран.

До этого известный американский журналист Такер Карлсон в своем подкасте назвал крайне низким уровень интеллекта Каи Каллас. Он рассказал, что ужинал с ней в компании дипломатов. По словам журналиста, когда глава евродипломатии встала, чтобы выступить, он почувствовал всеобщее презрение и недоумение.

Ранее немецкий политик назвал отказ Каллас от предложения Путина участвовать в переговорах «испанским стыдом».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 25 июля. Cтабилизация ситуации с бензином, планы по наземной операции в Иране и неудачное признание Зеленского
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!