Трамп пока не решил, будут ли США расширять масштабы ударов по Ирану

Трамп: решение о нанесении масштабных ударов по Ирану пока не принято

Решение о нанесении масштабных ударов по Ирану еще не принято. Об этом заявил президента США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

«Нет, мы разговариваем с ними [Ираном] сейчас. Я полагаю, что они становятся все серьезнее день ото дня, вероятно, по очевидной причине, но мы с ними разговариваем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого Трамп заявлял, что стратегия США по выходу из конфликта с Ираном предусматривает либо эскалацию военных действий, либо заключение сделки. Он отмечал, что военный вариант предполагает продолжение ударов с нарастающей жесткостью, но есть и более разумный путь — договоренности. При этом окончательного решения относительно интенсификации ударов по Ирану он пока не принял.

В июне Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет в отношении Ирана. По словам американского лидера, если бы Москва и Пекин не остались нейтральными в ситуации с Тегераном, то это бы усложнило положение США в конфликте.

Ранее Трамп предупредил Россию и Китай о «плохих последствиях» в случае военной помощи Ирану.