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Политика

В Германии заявили, что власти не ищут правду о подрыве «Северных потоков»

Депутат Котре: власти Германии не ищут правду о подрыве «Северных потоков»
РИА Новости

Правительство Германии не заинтересовано в установлении причин подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом ТАСС заявил депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре.

«Правительство ФРГ не имеет подлинного интереса к расследованию этого теракта. С одной стороны, оно ставит трансатлантические интересы выше собственных интересов безопасности и экономических интересов Германии», — сказал он.

По его словам, правительство Германии хочет удерживать Украину в качестве орудия против России.

До этого Генеральная прокуратура Германии предъявила гражданину Украины Сергею Кузнецову обвинения в военном преступлении, атаке на гражданскую энергетическую инфраструктуру, а также в осуществлении взрыва и разрушении строительных объектов. По данным следствия, он был руководителем диверсионной группы.

Немецкий журнал Stern ранее сообщил, что на момент совершения преступления Кузнецов входил в состав Вооруженных сил Украины и работал на Службу безопасности Украины.

Ранее в Германии призвали остановить помощь Украине из-за подрыва «Северных потоков».

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