«Будет еще лучше»: Трамп допустил свое переизбрание на третий срок

Президент США Дональд Трамп допустил переизбрание на пост лидера страны в третий раз, но уже в качестве шутки. Об этом он заявил во время приема Ассоциации корреспондентов, передает Reuters.

«Как и в случае с моим президентским сроком, во второй раз всегда получается удачнее. Так всегда получается лучше. А третий раз будет еще лучше», — подчеркнул он.

После он добавил, что это заявление всего лишь шутка с его стороны.

22-я поправка Конституции США ограничивает пребывание президента двумя сроками. Однако Трамп не раз допускал возможность переизбрания на третий срок. При этом в американской администрации допускают возможность выдвижения действующего главы Белого дома на президентские выборы.

Трамп второй раз одержал победу на президентских выборах в ноябре 2024 года: он обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Впервые он руководил администрацией США в 2017–2021 годах. Выборы 2016 года ему проиграла кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Ранее Трамп прокомментировал возможность избираться на пост вице-президента США в 2028 году.