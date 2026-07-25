Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

«Будет еще лучше»: Трамп допустил свое переизбрание на третий срок

Трамп пошутил о своем возможном переизбрании на третий президентский срок
Mark Schiefelbein/AP

Президент США Дональд Трамп допустил переизбрание на пост лидера страны в третий раз, но уже в качестве шутки. Об этом он заявил во время приема Ассоциации корреспондентов, передает Reuters.

«Как и в случае с моим президентским сроком, во второй раз всегда получается удачнее. Так всегда получается лучше. А третий раз будет еще лучше», — подчеркнул он.

После он добавил, что это заявление всего лишь шутка с его стороны.

22-я поправка Конституции США ограничивает пребывание президента двумя сроками. Однако Трамп не раз допускал возможность переизбрания на третий срок. При этом в американской администрации допускают возможность выдвижения действующего главы Белого дома на президентские выборы.

Трамп второй раз одержал победу на президентских выборах в ноябре 2024 года: он обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Впервые он руководил администрацией США в 2017–2021 годах. Выборы 2016 года ему проиграла кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Ранее Трамп прокомментировал возможность избираться на пост вице-президента США в 2028 году.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ помог парализованному, а роботы наконец научились складывать белье. Главные новости из мира будущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!