СМИ рассказали о размышлениях Трампа о третьем президентском сроке

Президент США Дональд Трамп допускает возможность выдвижения на третий президентский срок из-за страха потери влияния. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

Отмечается, что вопрос о политическом влиянии Трампа становится актуальным на фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс, который пройдут в ноябре. По словам собеседника агентства, администрация пытается показать республиканским законодателям, что Трамп все еще способен влиять на их политическое будущее. В то же время источник признал, что постепенное ослабление влияния Трампа неизбежно.

Действующий президент США неоднократно заявлял, что рассматривает возможность баллотироваться на третий президентский срок несмотря на запрет, установленный 22-й поправкой к американской Конституции. Серьезен ли Трамп в своих намерениях и сможет ли он обойти запрет, прописанный в основном законе, — в материале «Газеты.Ru».

Трамп второй раз одержал победу на президентских выборах в ноябре 2024 года: он обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Впервые он руководил администрацией США в 2017–2021 годах. Выборы 2016 года ему проиграла кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Ранее Трамп прокомментировал возможность избираться на пост вице-президента США в 2028 году.