В США заявили о превращении Европы в клиента своего газового рынка

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) США заменили две трети российских объемов на европейском рынке. Об этом заявил глава министерства внутренних дел Соединенных Штатов Даг Бургум, слова которого приводит Reuters.

«Россия продавала практически весь природный газ в Западную Европу, и две трети этого газа были вытеснены США. Превращаем их в наших клиентов», — сказал он.

До этого агентство Bloomberg сообщало об опасениях европейских оборонных и энергетических компаний стать зависимыми от поставок американского природного газа. Сейчас американские поставщики обеспечивают около двух третей европейского импорта СПГ, а к концу десятилетия их доля может вырасти до 80%.

По мнению обозревателя Bloomberg Хавьера Бласа, Европе следует сократить долю американского СПГ до «более безопасных уровней», то есть как минимум до 50%. Если же Европа не будет «осторожна», то она может оказаться зависимой от США «более чем на 75% в плане поставок СПГ».

Ранее в ЕС начала действовать часть ограничений на импорт российского газа.