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Политика

В США разоблачили главный страх Европы после отказа от российского газа

NYT: в ЕС опасаются энергетической зависимости от США после отказа от газа РФ
Shutterstock

Европейские оборонные и энергетические компании опасаются, что полный отказ от российского газа может усилить влияние США на энергетическую политику Евросоюза. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечает издание, менее чем через полгода ЕС намерен полностью прекратить импорт российского сжиженного природного газа. На фоне этих изменений Европа значительно увеличила закупки СПГ, прежде всего из США. Сейчас американские поставщики обеспечивают около двух третей европейского импорта СПГ, а к концу десятилетия их доля может вырасти до 80%.

По данным газеты, опасения усиливаются на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и европейскими столицами. Среди причин называются угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины, его заявления о Гренландии, а также разногласия, связанные с конфликтом вокруг Ирана.

При этом, отмечает The New York Times, Европа продолжает закупать российский газ в рекордных объемах. По информации издания, с 18 марта импорт российского СПГ вырос на 17%, а поставки трубопроводного газа увеличились на 5%.

23 июля представители стран Евросоюза согласовали 21-й пакет ограничительных мер в отношении России, при этом отказавшись от идеи полного эмбарго на морской экспорт отечественного сжиженного природного газа.

Ранее сенат США одобрил законопроект, касающийся жестких санкций против России.

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