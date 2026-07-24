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Политика

Бывший пресс-секретарь Зеленского сравнила потери России и Украины от эскалации

Мендель: потери Украины от эскалации конфликта несравнимы с российскими
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские потери от эскалации конфликта несравнимы с российскими. Такое мнение выразила бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в соцсети X.

«Сейчас украинская столица находится под российским ракетным обстрелом. Также не работают украинские порты, а Одесса постоянно подвергается бомбардировкам. Потери, которые Украина несет от этой эскалации, несравнимы с российскими» — подчеркнула она.

24 июля пресс-служба Минобороны сообщила, что российские войска атаковали высокоточным оружием объект в пригороде Киева, где проводилась выставка перспективных украинских и иностранных беспилотников, которыми Украина атакует гражданские объекты на территории России.

23 июля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что удары ВС России, в результате которых танкеры и сухогрузы перестали заходить в украинские порты, понижают боеспособность украинской армии.

Как подчеркнул парламентарий, корабли, якобы перевозящие зерно и другую продукцию, а на самом деле поставляющие боеприпасы и другое оружие для ВСУ, являются законными целями для России.

Ранее Мендель заявила, что Зеленский обманул украинцев и весь мир.

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