Совет Безопасности ООН проведет в понедельник, 27 июля, заседание по Украине, следует из расписания работы органа.

Заседание запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 мск). В повестке — «Поддержание мира и безопасности на Украине».

18 июня журнал The Economist сообщил, что Украина ведет с США переговоры о возможной заморозке конфликта с Россией по нынешней линии фронта. Обсуждается двухэтапное прекращение огня: сначала ограничение боев в 50-70-километровой зоне, затем более широкое соглашение.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий подчеркнул, что остановка конфликта по нынешней линии фронта не соответствует Конституции РФ. В Киеве, напротив, такой сценарий оценили положительно. The Economist также отмечает, что Россия настаивает на выполнении «формулы Анкориджа» — соглашений, выработанных на саммите на Аляске летом 2025 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил о готовности к перемирию с Россией.