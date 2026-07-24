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Политика

Посол высказался о заявлениях стран НАТО о возможной угрозе со стороны России

Посол Вершинин: Россия не имеет агрессивных планов в отношении Европы
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Россия не имеет агрессивных планов в отношении европейских стран. Об этом в интервью телеканалу Habertürk заявил посол РФ в Турции Сергей Вершинин, комментируя заявления стран НАТО о возможной угрозе со стороны Москвы.

«Мы никогда не питали агрессивных намерений по отношению к соседним или европейским странам», — сказал дипломат.

Вершинин добавил, что заявления об угрозе со стороны России «вызывают лишь улыбку». По его словам, подобные высказывания свидетельствуют о незнании истории отношений России с другими странами.

Несколькими часами ранее Латвия, Болгария, Эстония, Литва, Польша, Румыния и Словакия пожаловались Еврокомиссии на резкое снижение туристического потока в приграничных регионах из-за постоянных заявлений политиков о «российской угрозе». В письме министров этих стран говорится, что геополитическая обстановка и опасения людей по поводу безопасности на фоне конфликта вокруг Украины негативно сказались на туристической отрасли.

Ранее в действиях контрразведки Германии увидели страх перед Россией.

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