В действиях контрразведки Германии увидели страх перед Россией

Решение немецкого ведомства по защите конституции (контрразведки) подготовить инструкцию по безопасности для предприятий оборонки на фоне публикации Министерством обороны России списка европейских поставщиков беспилотников говорит об испуге Берлина. Немцы «не зря всполошились». Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Испуг у них какой-то в залежах остался еще от предыдущих времен... С учетом того, что фактически Запад участвует в боевых действиях, и Песков говорил, что это уже не СВО, это война, то они [немцы] не зря всполошились, тем более они самые агрессивные, самые активные и самые большие поставщики денег и военной продукции киевскому режиму», — сказал он.

С точки зрения Дандыкина, рекомендации немецким заводам со стороны контрразведки ФРГ свидетельствуют о серьезном восприятии предупреждения российского Минобороны, которое в апреле опубликовало список предприятий в Европе, которые производят дроны и другое оружие для Киева.

«Если они полезут на нас, эти рекомендации никак им не помогут. Четвертого рейха не будет, это точно. Пусть суетятся — не зря засуетились», — подытожил он.

Ведомство по защите конституции ФРГ подготовило специальную инструкцию для предприятий оборонно-промышленного комплекса, в которой проанализированы текущие риски для отрасли. В документе указывается на распространенный Минобороны РФ список предприятий в Европе, где производят беспилотники для ударов по территории России.

В документе отмечается, что в апреле 2026 года Министерство обороны России распространило перечень из 21 европейской компании (включая три немецкие), обвинив их в производстве дронов для нужд Украины. Немецкая спецслужба связывает этот шаг с реакцией Москвы на мартовские переговоры канцлера Фридриха Мерца и Владимира Зеленского об укреплении военного сотрудничества. На фоне заявлений заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о данных предприятиях как о потенциальных целях, уровень угрозы для немецких компаний, работающих с Киевом, оценивается как «по-прежнему высокий».

Ранее в Еврокомиссии отреагировали на публикацию МО РФ с адресами заводов, производящих БПЛА.