На Западе заявили об отстранении прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Ассамблея стран Международного уголовного суда (МУС) отстранила от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«82 из 125 государств-членов суда проголосовали за отстранение прокурора от должности», — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что сам Хан выдвинутые против него обвинения отрицает.

В мае 2025 года пресс-служба МУС сообщила о нахождении прокурора Карима Хана в административном отпуске на период расследования выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к сотрудникам.

Именно Хан в 2023 году выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. В декабре 2025 года Мосгорсуд заочно приговорил Хана к 15 годам лишения свободы. Следственный комитет России установил, что он необоснованно привлекал к уголовной ответственности лицо, заведомо не совершившее преступления.

Ранее в МИД РФ заявили о коррупции в МУС.