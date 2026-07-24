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Политика

Глава МИД Никарагуа назвал Россию дружественной страной

Глава МИД Никарагуа Джентске счел РФ дружественной страной
Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Россия была и остается дружественной Никарагуа страной и стратегическим партнером на фоне меняющегося мира. С таким заявлением в разговоре с РИА Новости выступил глава никарагуанского МИД Вальдрак Джентске.

По его словам, Манагуа характеризует отношения с Москвой как стратегические.

«Наше правительство... всегда подчеркивало эту политику сближения, сотрудничества и стратегического партнерства, которую мы поддерживаем с Российской Федерацией, дружественной страной в контексте меняющегося мира», — отметил Джентске.

Министр сказал, что должен возникнуть «новый мир, признающий многосторонность, признающий людей, живущих на территории, которую мы называем Глобальным Югом».

Кроме того, по словам министра, этот новый мировой порядок должен признать существование различных сил, стран и моделей на планете. При этом он должен отличаться от «гегемонического», установленного Западом.

9 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с дружественными государствами в рамках реализации различных проектов, включая авиастроение, микроэлектронику, машиностроение и металлургию.

Ранее Россия ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Никарагуа.

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