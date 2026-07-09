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Политика

Мишустин прокомментировал взаимодействие России с дружественными странами

Мишустин: Россия заинтересована в реализации проектов с дружественными странами
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что страна заинтересована в сотрудничестве с дружественными государствами в рамках реализации различных проектов, включая авиастроение, микроэлектронику, машиностроение и металлургию. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы заинтересованы в реализации совместных проектов со всеми дружественными государствами, в том числе и в таких ключевых секторах, как авиастроение, автопром, фармацевтика, микроэлектроника, машиностроение, металлургия и многие другие», — заявил Мишустин на заседании правительства.

Он также акцентировал внимание на том, что совместные усилия способствуют укреплению национальных экономик и улучшению качества жизни граждан.

6 июля в рамках промышленной выставки «Иннопром» премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе беседы с главой правительства Белоруссии Александром Турчиным сообщил о работе по формированию единого транспортного пространства в рамках Союзного государства.

Ранее Путин высказался об отношениях России с исламскими государствами.

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