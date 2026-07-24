Запад нарушил обещание, данное России после распада СССР, не расширять НАТО на восток. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

По его словам, бывший президент США Джордж Буш-старший гарантировал Москве, что расширение Североатлантического альянса не будет представлять угрозу для России, а все подобные вопросы будут согласовываться с российской стороной.

«Запад, как всегда, нарушил свое обещание... У русских есть причины быть рассерженными на Запад», — заявил Вучич.

1 июля сенатор Алексей Пушков опубликовал документ, который доказывает факт обмана России со стороны США. Речь идет о письменном обещании бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера президенту СССР Михаилу Горбачеву в 1990 году. В документе говорится, что после вступления объединенной Германии в НАТО блок не станет расширяться на восток. Сенатор отметил, что уже через три года США начали разрабатывать планы расширения альянса именно на восток.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что некоторые страны после 2022 года вступили в НАТО, чтобы «поучаствовать в разделе пирога» в случае поражения России, но они поспешили. Глава государства отметил, что Запад пытался нанести РФ стратегическое поражение, но теперь понял, что это невозможно.

Ранее Путин назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов».