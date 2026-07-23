В ООН отказались комментировать слова Драпатого о россиянах

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать вопрос РИА Новости о недавнем заявлении нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

По его словам, во всемирной организации ознакомились со словами главкома.

«Похоже, это были комментарии, сделанные некоторое время назад и недавно опубликованные. Независимо от этого, у генерального секретаря есть четкие принципы, основанные на Уставе [ООН], которые подразумевают уважение территориальной целостности каждого государства-члена этой организации», — заявил Дюжаррик.

До этого Михаил Драпатый заявил, что российская нация не имеет права на существование, а саму Россию нельзя назвать соседом Украины. Также он оскорбил жителей Донбасса, которых сравнил с «отрыжкой Советского Союза». В МИД России и Госдуме назвали слова украинского военачальника нацистскими, за которые ему придется ответить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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