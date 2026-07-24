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Политика

На Украине возбудили дела после удара России по выставке с «оборонщиками»

Генпрокурор Кравчкенко: после удара по выставке открыты уголовные дела
Reuters

На Украине возбудили уголовные дела после удара по полигону, где проходила выставка вооружений ВСУ, а правоохранительные органы будут выяснять, кто разрешил это мероприятие. Об этом сообщил изданию «РБК-Украина» генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

«Следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения», — сообщил он.

По словам Кравченко, открыто в том числе уголовное дело о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия.

Издание пишет, что на данный момент среди тех, кто не пережил удар, числится 10 человек, также сообщается о том, что раненых — около сотни.

24 июля основатель компании — производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик сообщил об ударе по полигону, где проходила выставка беспилотных систем «Армада».

Затем Украинский совет оружейников подтвердил, что в Киевской области был нанесен удар по выставке вооружений, где находились представители украинской оборонной отрасли. При этом там подчеркнули, что информация о точном местоположении участников не была публично опубликована.

Украинский военный паблик «Николаевский Ванек» написал, что афиша выставки была размещена в интернете.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ракетный удар по Киевской области. Он рассказал, что на месте идет спасательная операция.

Ранее экс-соратница Зеленского оценила ущерб Украины от российских ударов.

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