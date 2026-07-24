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Армия

На Украине рассказали, как ВС РФ узнали о выставке БПЛА в Киевской области

На Украине раскритиковали организаторов атакованной выставки БПЛА под Киевом
Соцсети

Афиша выставки беспилотных систем «Армада», которая сегодня попала под удар российских баллистических ракет, была размещена в интернете. Об этом пишет украинский военный паблик «Николаевский Ванек».

По его данным, на выставку была открыта онлайн-регистрация участников. Таким образом Вооруженные силы РФ узнали о мероприятии, предполагают авторы публикации.

Паблик раскритиковал организаторов за проведение мероприятия в пределах досягаемости баллистики.

«Проводите это все не в радиусе баллистики! Ну не можете вы запускать онлайн-регистрацию на выставку и ожидать, что 100% эта информация не попадет [противнику]», — отмечается в сообщении.

В опубликованной СМИ афише указано, что на мероприятии продемонстрируют «комплексные решения для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз», а сама выставка «критически защищена».

До этого основатель оборонной компании First Contact Валерий Боровик заявил, что российские войска атаковали полигон, где проходила выставка беспилотных систем «Армада». По его словам, Вооруженные силы России нанесли «серьезный удар» по одному из полигонов в Бучанском районе Киевской области. Боровик добавил, что в результате на месте зафиксированы разрушения.

Зеленский подтвердил ракетный удар по Киевской области. Он отметил, что на месте прилетов идет спасательная операция. По его словам, пострадали десятки человек, еще шестерых не удалось спасти.

Ранее стало известно, что на атакованной выставке БПЛА под Киевом находился советник Зеленского.

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