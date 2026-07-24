На Украине подтвердили удар по выставке, где находились украинские «оборонщики»

УСО: Россия нанесла удар по выставке, где были сотрудники оборонной отрасли

Украинский совет оружейников подтвердил, что в Киевской области был нанесен удар по выставке, где находились представители украинской оборонной отрасли. Соответствующий пост организация опубликовала на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня в Киевской области противник нанес ракетный удар по объекту, где присутствовали представители украинской оборонной отрасли. К сожалению, они пострадали и получили ранения. <…> Информация о точном местоположении участников не была публично опубликована» , — написал совет.

Организация также попросила граждан не делиться фотографиями и видео с места происшествия, а также не размещать информацию о пострадавших, о компаниях и другие детали.

Издание «Страна.ua» сообщило, что удар был нанесен по выставке беспилотных систем «Армада», а в результате атаки несколько человек не выжило.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале также подтвердил «прилет» в Киевской области. Экс-нардеп Игорь Мосийчук отметил, что удар по военной выставке был нанесен в поселке Капитановка Бучанского района Киевской области.

24 июля основатель компании — производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик сообщил о том, что российские войска нанесли удар по полигону, где проходила выставка беспилотных систем «Армада».

В тот же день Telegram-канал SHOT написал, что Россия ударила десятью баллистическими ракетами по объектам в Киеве.

Ранее экс-соратница Зеленского оценила ущерб Украины от российских ударов.